I tak im pewnie gowno zrobia, bo bicie zatrzymanego, skutego czlowieka to jest PRZEKROCZENIE uprawnien. Jakby w ogole byly uprawnienia do stosowania przemocy wobec kogos takiego.



Ale taka mamy policje. Stulejarze, popychadla, wiecznie gnebieni przez matke i kolegow ludzie-p---y. I ci nieudacznicy, nienadajacy sie do absolutnie zadnej pozytecznej pracy, trafiaja do psiarni. Na te formacje nawet szkoda splunac, bo przy tym czym oni sa, to wciaz bylby komplement.