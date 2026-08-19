Policjanci biją zatrzymanego po twarzy.
Policjanci bili po twarzy zatrzymanego, zakutego w kajdanki od tyłuKubson74
- #
- #
- #
- #
- 75
- Odpowiedz
Policjanci bili po twarzy zatrzymanego, zakutego w kajdanki od tyłuKubson74
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (75)
najlepsze
Pamiętam jeść r jak kiedyś istniało coś takiego, jak tajemnica bankowa.
Tylko wtedy coś się zmieni. Bo teraz takie zachowania są częstsze niż ktokolwiek myśli, a konfabulacje i zmyślanie są w tej formacji na porządku dziennym. Ile to ja już czytałem spraw, w których osoba
@jagoslau: Niestety z tego co wiem to prawo na to nie zezwala. Muszą być dowody. Jedynie co to jesli kamera się faktycznie nie uszkodzila, albo nagle 3 funkcjonariuszą się zepsuły bądź jeden z działającą nie wiadomo po co wychodzi to od razu na start dyscyplinarka, brak emerytury + wszczęcie postępowania.
Ale taka mamy policje. Stulejarze, popychadla, wiecznie gnebieni przez matke i kolegow ludzie-p---y. I ci nieudacznicy, nienadajacy sie do absolutnie zadnej pozytecznej pracy, trafiaja do psiarni. Na te formacje nawet szkoda splunac, bo przy tym czym oni sa, to wciaz bylby komplement.
Po co była ta cała bajka o transformacji ustrojowej skoro tak w realnym życiu wyglądają standardy demokratyczne?