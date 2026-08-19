Ciekawe ile jeszcze osób w tym dzieci musi umrzeć czy zostać kalekami żeby te niedorajdy coś z tym zrobiły. Problem jest znany od lat kiedy ten szajs na prąd (hulajnogi, rowery/motorowery elektryczne) wszedł w powszechny użytek.



Mi dzisiaj jakiś gówniarz na chińskiej hulajnodze przejechał na chodniku z ~40km/h kilkanaście centymetrów od ręki. To było zaraz przy placu zabaw gdzie na tym chodniku często się bawią małe dzieci. Ale w tym g*wnopaństwie póki Pokaż całość