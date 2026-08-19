Nastolatek pędził na hulajnodze. Potrącił dziecko
Dziewczynka musi przejść operację czaszkiOkaz_prawilnosci
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Dziewczynka musi przejść operację czaszkiOkaz_prawilnosci
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Komentarze (67)
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ps. jak nie hulajnoga czy surronem, to odwali glupote samochodem.
@ArnoldZboczek: rowery elektryczne są obłożone takimi ograniczeniami, moc ciągła 250W, prędkość maksymalna przy wspomaganiu 25km/h, szybciej tylko na własnych nogach, wspomaganie tylko jak kręcisz, napięcie maksymalne 48V.
Wszystko powyżej to już motorower.
A nawet doczytałem, że tego 25km/h nigdy nie wprowadzili. Jak zwykle polski prawodawca chce być bardziej europejski od reszty europy, gdzie jest 25. A i tak tego nie sprawdza ani nie respektuje.
@mocten:
zgodna, bo limit dotyczy tych wprowadzonych na rynek dopiero po wejsciu nowelizacji ustawy, czyli po 2021 roku..
@Caveman-2000: przecież są. I są tak samo ignorowane, jak te dla rowerów.
@Caveman-2000: Bo boi się wyborcy - niedouczonego sarmaty, któremu jak powiesz ''myj ręce przed posiłkiem'' to zacznie ryczeć, krzyczeć o komunizmie i obalać rząd. Fakty są takie, że polska klasa polityczna martwi się tylko o słupki wyborcze, a nie rację stanu. W sumie to reprezentanci narodu, więc ładnie w Sejmie widać poziom inteligencji społeczeństwa polskiego.
Mi dzisiaj jakiś gówniarz na chińskiej hulajnodze przejechał na chodniku z ~40km/h kilkanaście centymetrów od ręki. To było zaraz przy placu zabaw gdzie na tym chodniku często się bawią małe dzieci. Ale w tym g*wnopaństwie póki
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