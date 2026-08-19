Koniec kar za nocny hałas i zapachy na wsi. Nowe wsparcie rolników
Dobre wieści dla rolników, polskie gospodarstwa dostaną wsparcie na dwóch frontach równocześnie. Rząd planuje ułatwić dostęp do tańszego kapitału, a z drugiej chronić ich przed roszczeniami z jakimi spotykają się w wyniku hałasu, zapachów i pracą maszyn poza standardowymi godzinami.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Już jedna jest, przy ulicy Wiejskiej. To nawet pasuje.
To jest wysokowydajna fabryka mięsa, a nie przydomowe gospodarstwo kurek. To jest fabryka uciążliwa dla otoczenia. Wieś to tylko miejsce zamieszkania. Tradycja chodzenia chłopa do roboty w
@SiwyMati35: Nie przeszkadza rolnik, tylko syf jaki produkuje.
Po cholerę kolejne święte krowy w tym społeczeństwie? Czy naprawdę prawo nie może dotyczyć wszystkich w podobny sposób?