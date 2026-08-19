Ło widać neuropki znowu w formie xD jedzenie bierze się ze sklepu i przeprowadzając się na wieś lub w jej pobliżu nagle jaśnie "państwu" zaczyna przeszkadzać rolnik, który żyje tam od urodzenia i prowadzi gospodarstwo. Widać ta neuropejzka "elita" nigdy nie była w Niemczech, gdzie j---e sztucznym nawozem wszędzie, gdzie się da, a rolnicy sobie bez problemu żyją i pracują wśród innych ludzi, którzy są w ich stosunku liberalni. Tak to jest Pokaż całość