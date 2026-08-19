Śmiertelne potrącenie w Oszczeklinie. Sprawca to 38-letni mężczyzna z Ukrainy.
funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali sprawcę tragicznego wypadku w gminie Koźminek. To 38-letni obywatel Ukrainy. Zatrzymano też 49-letnią kobietę, która pomagała mu się ukryć i zacierać ślady.karol1011
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Komentarze (30)
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Poczekajmy, aż skończy się wojna i skrzywieni frontem ukraińcy przyjadą do swoich kobiet, a ptsd będą leczyć w jedyny znany im sposób - alkoholem.
Konfiskata mienia plus kara finansowa na rzezcz rodziny zabitej kobiety a kierowca na front. Pobieramy odciski i zakaz wjazdu do Schengen. Przecież nie będziemy płacić za jego utrzymanie, ale z drugiej strony to brak kary za czyjąś śmierć.