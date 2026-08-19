A ta co zacierała ślady to jakiej narodowości. Sam wypadek to nieszczęście ale wypadki się zdarzają, natomiast ucieczka i zacieranie śladów to już inna mentalność.



Konfiskata mienia plus kara finansowa na rzezcz rodziny zabitej kobiety a kierowca na front. Pobieramy odciski i zakaz wjazdu do Schengen. Przecież nie będziemy płacić za jego utrzymanie, ale z drugiej strony to brak kary za czyjąś śmierć.