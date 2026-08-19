Odkryto megaziemię 23 razy masywniejszą od naszej planety
Astronomowie z Wisconsin Center for Origins Research opisali GJ 523b, egzoplanetę o masie 23 mas Ziemi i promieniu zaledwie 2,5 raza większym. To niemal czysta skała z ogromnym jądrem i śladową atmosferą, co podważa dotychczasowe modele powstawania planet.real_scoria
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Na tym właśnie polega problem
Człowiek ktory waży 82 kg na ziemii po przeniesieniu sie na nową planetę waży 300 kg
ZAKOB