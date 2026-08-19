Polscy Ślązacy dążyli do integracji z Polską, która obiecywała dużą niezależność (np. Sejm Śląski). Jak już osiągnieto cel, to Piłsudczycy ograniczyli prawa (uzgodnione) i wtrącili Korfantego (jeden z liderów Polskich Ślązaków) do więzienia, gdzie zmarł (są też teorie o otruciu).

I to jest najlepszy obraz jak Śląsk wyszedł na przyłączeniu do Polski.

Był po prostu tylko potrzebny Polsce, ze względu na zasoby gospodarcze. Nic, więcej. A niestety kilku ludzi dało się nabrać.