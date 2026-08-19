106 lat temu wybuchło II Powstanie Śląskie
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku Ślązacy chwycili za b--ń, żeby pokazać, że ich region jest polski. To był drugi z trzech zrywów przeciwko niemieckiemu terrorowi na Górnym Śląsku i jedyny, który od razu osiągnął swoje cele.real_scoria
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Komentarze (40)
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@zobq: może sprawdź sobie co to była tajna Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, albo takie grupy jak Wawelberg xD.
Ja akurat znam ten okres w historii Górnego Śląska z pierwszej ręki od moich dziadków i niestety różni się dość mocno od oficjalnej propagandy.
Jeden z efektów,
@wlatca-oka: ah te mity "turboślązaków". nie, propagandę robili głównie Ślązacy. Prasa polska na śląsku była wydawana już przed IWŚ.
Ba, Niemcy tworząc materiały propagandowe dla ślązaków też używali czystej polszczyzny obok niemieckiego.
Po prostu gwara śląska, była prowincjonalną gwarą i tyle. Nikt nie traktował
I to jest najlepszy obraz jak Śląsk wyszedł na przyłączeniu do Polski.
Był po prostu tylko potrzebny Polsce, ze względu na zasoby gospodarcze. Nic, więcej. A niestety kilku ludzi dało się nabrać.
@wlatca-oka: jest w tym trochę racji. Ale jeśli myślisz, że Niemcy podchodzili inaczej to się grubo mylisz. Przez cały XIX wiek Niemcy traktowali Śląsk jako dziki wschód, a Ślązaków jak tanią siłę roboczą to kopalni.
W Polsce, Ślązacy byli traktowani o wiele lepiej. Była mimo wszystko autonomia, a także w Krakowie wybudowano AGH - uczelnię, która m.in. na Ślązakach