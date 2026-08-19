Niech sobie wsadzą w żyć tą swoją z-----ą aplikację na electronie XD K---a ten syf muli na wszystkim. Ile to jest na rynku? 10 lat? 5 razy by zdążyli to przepisać na coś normalnego, bo to tylko frontend. Chociaż jak ci nieudacznicy nie umieją wprowadzić funkcjonalności, które steam ma od dekad, to w sumie się nie dziwię. To g---o wygląda jakby było w maintenance od uruchomienia. Zero rozwoju.