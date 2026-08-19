Epic Games Launcher zmierza na Linuksa. Oficjalna aplikacja zadebiutuje niedługo
Jeden z pracowników Epic Games potwierdził, iż trwają pracę nad portem Epic Games Launchera na Linuksa. Co więcej, soft ma ukazać się "niedługo". To kolejne dobre wieści dla graczy z systemem Linux lub posiadaczy Steam Decku - miesiąc wcześniej dowiedzieliśmy się że GOG Galaxy zmierza na Linuxadzem_z_rzodkiewki
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Komentarze (24)
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-Ok, a jakieś inne wady? ( ͡º ͜
Komentarz usunięty przez autora