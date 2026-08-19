Tusk podnosi próg podatkowy. Zyskają zarabiający do 150 tys. zł
Rząd wreszcie decyduje się na gruntowne przemeblowanie drabiny podatkowej. W obliczu rosnących pensji i presji inflacyjnej dotychczasowy system zaczął bezlitośnie karać klasę średnią, wciągając specjalistów w 32% stawkę podatku. Gabinet Donalda Tuska wprowadza bufor w postaci progu 24% oraz podwyższFXMAG
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Komentarze (126)
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K---a XD - gruntowne jest wtedy gdy próg podatkowy będzie uzależniony od krotności minimalnej pensji
@ragnarok-asgartus: Czy to twój problem? Może się wtedy ogarną
@johny-bravooo: Pewno pisał 15-latek, który nigdy jeszcze nie płacił podatków i nie orientuje się jak to działa...
Gdzie 60k wolnej?
Kolejna abominacja typu REGRES PLUS będzie kupować kolejne głosy
do 130k 12%,
130-150 24%,
150+ 32%,
Względem dotychczasowego systemu +3600zł zostaje jeżeli przekroczysz 150k, nie przetrwońcie (￣෴￣)
@Zaxean: Już planuję co sobie za to kupię, jeśli oczywiście przekroczę 150k zł.
A nastąpi to w dniu gdy chleb będzie kosztował 500zł.