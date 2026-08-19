Zamość: wykryto kolejne przypadki medycyny biznesowej, jeden z lekarzy zarobił..
aż 2,7 mln w rok. Interia ujawniła kolejnego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 2 miliony złotych. Do sytuacji miało dojść w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.Tired_
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Komentarze (24)
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Jak to było u Reymonta w Ziemi obiecanej...
"Piękne miasto... Ale co ja na tym zarobię?"
Złodzieje i tyle
I pijaki bo każdy pijak to jest złodziej
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków