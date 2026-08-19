To nie jest nic nowego, ja już ze 20 lat temu słyszałem o przypadku, że Pan ordynator miał dyżury około 600 godzin miesięcznie. I to nie ma znaczenia kto jest przy władzy. Każdy rząd na tym temacie polegnie. Bo się zaczną dziwne strajki lekarzy w trosce o dobre pacjentów. I tak przypadkowo wszyscy na strajku będą mieli identycznetransparenty.