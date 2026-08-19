Wataha agresywnych psów poluje na Mazowszu. Jest komunikat władz
Trzy agresywne owczarki niemieckie od połowy lipca terroryzują mieszkańców gmin Pacyna i Szczawin Kościelny na Mazowszu.H100
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Trzy agresywne owczarki niemieckie od połowy lipca terroryzują mieszkańców gmin Pacyna i Szczawin Kościelny na Mazowszu.H100
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (32)
najlepsze
Jak zawsze. Ale jak przyjdzie ktos i zrobi porządek z psami to nagle słuzby by ukarać goscia to juz nie będa bezradne.
A powinno byc tak że jak precedury nie pozwalają to poprostu zasugerować ludziom że jak ktos tam przypadkowo podrzuci mięsko przyprawione ksylitolem tak by te pieski zjadły to służby nic nie widziały, nic nie wiedzą, a sprawa natychmiastowo umorzona z powodu nie wykrycia sprawcy. Problem z psami by
Gościowi uciekły psy, nie słuchają go, a po odłowieniu przyjąłby je z powrotem. Polska jest bezradna wobec terroru psiarzy.
Zawsze byłem przekonany, że ten kraj to karton. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem.
Jest to zużyty papier toaletowy, po kimś, kto nażarł się papryczek i popił kwaśną śmietaną.
Do tej pory zaszczycającą rolę hycli brali ZA DARMO na siebie myśliwi. Teraz nad lasem latają drony, biegają zastępy straży pożarnej a chodzi tylko o trzy psy. Ciekawe co by się stało, jakby tak zabronić polowań? Chyba czołgi by stanęły pod lasem?
I jeszcze nikt nie rozrzucił kiełbasy z gwoździami albo trutką?
A wisienka na torcie: