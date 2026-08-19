służby bezradne

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Jak zawsze. Ale jak przyjdzie ktos i zrobi porządek z psami to nagle słuzby by ukarać goscia to juz nie będa bezradne.A powinno byc tak że jak precedury nie pozwalają to poprostu zasugerować ludziom że jak ktos tam przypadkowo podrzuci mięsko przyprawione ksylitolem tak by te pieski zjadły to służby nic nie widziały, nic nie wiedzą, a sprawa natychmiastowo umorzona z powodu nie wykrycia sprawcy. Problem z psami by