Dlaczego lewica zawsze musi wpadać na najbardziej p------e pomysły? (nie da się opisywać już tych dyrdymałów kulturalnymi słowami)

Za każdym razem jak człowiek myśli, że osiągnęli poziom intelektualnego mułu to oni odpalają koparkę i schodzą niżej.

Zero refleksji jak ich idiotyczno-socjalistyczne pomysły odbijają się później na reszcie społeczeństwa.

Tak, rozdajmy za darmo mieszkania żeby deweloper całej reszcie mógł podnieść cenę nie tylko o 15%, ale o 45% bo tak się akurat ukroiło. Pokaż całość