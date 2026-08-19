15% mieszkań od dewelopera dla miasta. Pomysł kandydatki Lewicy
Nowelizacja przepisów planistycznych dała samorządom potężny lewar negocjacyjny, a pod Wawelem rusza polityczny p---r. Kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa, Daria Gosek-Popiołek, chce wymusić na deweloperach oddawanie miastu aż 15% budowanych lokali mieszkalnych. W realiach giełdowego rynku nieruFXMAG
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Komentarze (51)
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@mammut97: wałek to jedno ale bez wałków też w miarę się da. Sprawdzasz warunki i je spełniasz wszelkimi sposobami. Nie możesz mieć mieszkania? Nie ma problemu, wszystkie są na firmę albo fundację. Masz mieć dochody poniżej 5k brutto? Przecież jesteś milionerem żyjącym z kapitału/firmy ojca ¯\(ツ)/¯ Dlatego socjal to prawie zawsze zło bo nigdy nie korzystają z
Każdy głosujący na lewicę powinien charytatywnie 15% dni w roku spędzić na budowieMoże by docenili pracę ludzi, którzy nie dostają nic za darmo i muszą sami na wszystko zapracować, a w dodatku może trochę obniżyłoby to koszt budowy mieszkań (albo infrastruktury czy czegokolwiek)
Lewica wychodzi z propozycja, aby do już skupujących mieszkania grubasów dorzucić jeszcze grubasa w postaci samorządu xD Ci to zawsze starają sie ustawić na nieszczęściu innych owijając bawełnę na uszy, że to dla dobra ludu.
No ale to wymagałoby wysiłku, w przeciwieństwie do pisania dyrdymałów na fb.
Za każdym razem jak człowiek myśli, że osiągnęli poziom intelektualnego mułu to oni odpalają koparkę i schodzą niżej.
Zero refleksji jak ich idiotyczno-socjalistyczne pomysły odbijają się później na reszcie społeczeństwa.
Tak, rozdajmy za darmo mieszkania żeby deweloper całej reszcie mógł podnieść cenę nie tylko o 15%, ale o 45% bo tak się akurat ukroiło.
Zadanie dla lewicy - pokoloruj kartkę
@reseted: oni tego nie rozumieją