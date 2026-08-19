Nie dla potrzebujących, ale głównie dla kobiet. Katowice dalej w to idą...
Unia Europejska nadal pogłębia nierówność płci. I jeśli chodzi o pieniądze, zawsze widzi tylko dwie płcie. Katowice zdobyły prawie milion zł dofinansowania na podniesienie kwalifikacji. Skorzysta 125 osób, ale... minimum 67 z nich, ponad połowa, musi mieć dwa chromosomy X.ZobaczLink
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Komentarze (16)
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Te wszystkie kursy to marnowanie publicznych pieniędzy. Jak ktoś naprawdę się chce czegoś nauczyć (np z IT) to to po prostu robi, a nie czeka na jakieś kursy z UE :D
A najlepiej, żeby w ogóle miała dodatkowy chromosom.
Zdecydujcie się, mają być te dzieci czy nie? Jak tak, to chyba trzeba robić wszystko żeby kobieta po urodzeniu i odchowaniu dziecka wracała na rynek pracy I odkładała składki na swoją