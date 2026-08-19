G---o burza, bo w unijnym projekcie ma być pół na pół, podział płciowy.... A że 125nie dzieli się na dwa, to kilka kobiet więcej, bo też więcej kobiet ma trudności z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka i urlopie macierzyńskim.

Zdecydujcie się, mają być te dzieci czy nie? Jak tak, to chyba trzeba robić wszystko żeby kobieta po urodzeniu i odchowaniu dziecka wracała na rynek pracy I odkładała składki na swoją Pokaż całość