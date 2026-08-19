WYSOKIE MANDATY DLA KONWOJENTÓW (+ sprawa w sądzie)
Wyjątkowo kompetentni policjanci. I standardowo niekompetentna ochrona.LudzieToDebile
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Wyjątkowo kompetentni policjanci. I standardowo niekompetentna ochrona.LudzieToDebile
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Komentarze (39)
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@editores: Ale się odpaliłeś. Wszędzie będziesz swojej wysrywy pisał w tym temacie. Raz wystarczy i tak wszyscy wiedzą co sobą reprezentujesz.
@IHERMESI: a wysłałem maila z tym komentarzem, gdzie trzeba. Zobaczymy czy ktoś się zainteresuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Miejmy nadzieję, że czegoś to cię nauczy.
@editores: masz na myśli starszą panią, która zginęła pod kołami cofającego na CHODNIKU auta kurierskiego? ha tfu typie
@editores:
@editores:
dzialalnosc, ktora wykonujesz i jest ona oplacalna tylko wtedy, gdy lamiesz prawo? :D
Zlodziej ma dzialalnosc nierejestrowana :D