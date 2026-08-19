Mafia. Była wolna niezagospodarowana przestrzeń to się wcisneli, wystarczyło przedstawić sprawę w kierownictwie mafii, oni powiedzieli genialne. Postawimy automaty i ludzie będą tam wrzucać butelki. A jak nie wrzucą? A nie o to chodzi, dowalimy im wyższą cenę zakupu na wszystkich butelkach i jak nie zwrócą to środowisko jest nieważne, ważne że ta różnica leci nam.

Pytanie czemu tylko 50gr my glupi p0lacy i tak z reklamówkami byśmy stali