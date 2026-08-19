Grube miliony dla operatorów. Na co idą pieniądze za niezwrócone butelki?
Co operatorzy systemu kaucyjnego robią z pieniędzmi za niezwrócone opakowania? Zgodnie z prawem powinni zadbać o rozwój systemu. Ale przepis ustawy jest na tyle niejasny, że część przedsiębiorców może wydawać pieniądze na wynagrodzenia, premie, obsługę prawną i PR. Czy naprawdę pieniądze obywateli pkrzysztof2033
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Komentarze (40)
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Jeśli ktoś wierzy, że to zostało wprowadzone dla ochrony środowiska, to jest głupszy niż to ustawa przewiduje.
Jak słucham takich pierdół, że ktoś w coś będzie inwestował, bo non profit to nóż w kieszeni się otwiera. Przecież podwykonawca firmy nonprofit jest zwykłą, komercyjną firmą i dla nich obsługa tych urządzeń, ich dostarczanie i konserwacja jest już zyskiem, czyt. transferem hajsu z kieszeni konsumenta, za pośrednictwem operatora, do zwykłej firmy osiągającej z tego powodu
@tomasz-jedon: bo tak jest!
a puszki w y p i e r d a l a m gdzie popadnie za to jak zrobili z Polaków śmieciarzy urzedasy. Kiedyś wyrzucalem do żółtego kubła ale nie chcecie to nie!
napojów nie piję tylko
Ja to samo, jak piję browary to tylko takie żeby specjalnie była butelka bez kaucyjna
2+2=4
Dla Polski nie ma żadnych szans ani przyszłości, już teraz jest 8.4mln emerytów! ( https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trzynasta-emeryture-otrzymalo-juz-ponad-8-4-mln-Polakow-8097749.html ) za chwile ogólna liczebność polaków będzie 30mln a 15mln to emeryci. Chcecie na te nic nie potrafiącą dobrego, bandę pokomunistyczną w większości całe życie postawa "czy sie stoi czy sie leży to sie należy" - płacić?
Niech da mi plusa każdy kto uważa się za samodzielnie myślącego, odważnego i odpowiedzialnego obywatela!
Pytanie czemu tylko 50gr my glupi p0lacy i tak z reklamówkami byśmy stali
Idea fajna, ale bardzo utopijna niestety, w praktyce powoduje więcej problemów dla zwykłych ludzi, czy to pracujących w sklepie, lub kupujących towary.
@K1DoN:
Fajną ideą to były k---a za komuny skupy butelek, makulatury i