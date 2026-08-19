Czytam artykuł, że kolejny lekarz w jeden rok w szpitalu zarobił ponad 2,5 mln złotych. Kosmos. Potem czytam artykuł gdzie studentka pielęgniarstwa opisuje dzień pracy. Koszmar. Jak to jest, że w szpitalu są pieniądze na takie pensje dla lekarza, a nie ma na pampersa dla pacjenta, albo na parę rękawiczek dla pielegniarki. Gdzie na dwanaście oddziałów jest tylko trzech sanitaruszy za najniższą krajową. Przecież to jest chore. Za roczną pensję takiego lekarza możnaby zatrudnić tuzin sanitariuszy do pomocy i pewnie wszyscy by w szpitalu to pozytywnie odczuli. Teraz pytanie czy premier tego kraju Donald Tusk który realnie może coś w tym chorym systemie zrobić też jest już tak znieczulony jak ci lekarze, że nic nie zmienia? Premier Donald Tusk zaraz skończy 70 lat i dlaczego nie próbuje na ostatniej prostej swojego życia zrobić czegoś dobrego dla ludzi, tylko ciągle myśli o tym żeby nie dać się wyrzucić, wypchnąć że stołka. Dlaczego oni wszyscy tylko myślą tak krótkowzrocznie? Donald Tusk ma dzieci, wnuki i powinienem zacząć w końcu myśleć o tym żeby tym młodym żyło się lepiej. Nie tylko jego rodzinie, ale takiej 23 letniej pielęgniarce również.