Czytam artykuł, że kolejny lekarz w jeden rok w szpitalu zarobił ponad 2,5 mln złotych. Kosmos. Potem czytam artykuł gdzie studentka pielęgniarstwa opisuje dzień pracy. Koszmar. Jak to jest, że w szpitalu są pieniądze na takie pensje dla lekarza, a nie ma na pampersa dla pacjenta, albo na parę rękawiczek dla pielegniarki. Gdzie na dwanaście oddziałów jest tylko trzech sanitaruszy za najniższą krajową. Przecież to jest chore. Za roczną pensję takiego lekarza możnaby zatrudnić tuzin sanitariuszy do pomocy i pewnie wszyscy by w szpitalu to pozytywnie odczuli. Teraz pytanie czy premier tego kraju Donald Tusk który realnie może coś w tym chorym systemie zrobić też jest już tak znieczulony jak ci lekarze, że nic nie zmienia? Premier Donald Tusk zaraz skończy 70 lat i dlaczego nie próbuje na ostatniej prostej swojego życia zrobić czegoś dobrego dla ludzi, tylko ciągle myśli o tym żeby nie dać się wyrzucić, wypchnąć że stołka. Dlaczego oni wszyscy tylko myślą tak krótkowzrocznie? Donald Tusk ma dzieci, wnuki i powinienem zacząć w końcu myśleć o tym żeby tym młodym żyło się lepiej. Nie tylko jego rodzinie, ale takiej 23 letniej pielęgniarce również.
Tak po ludzku, Panie Donaldzie Tusk dlaczego nic z tym Pan nie zrobi?
Czytam artykuł, że kolejny lekarz w jeden rok w szpitalu zarobił ponad 2,5 mln złotych. Kosmos. Potem czytam artykuł gdzie studentka pielęgniarstwa opisuje dzień pracy. Koszmar. Jak to jest, że w szpitalu są pieniądze na takie pensje dla lekarza, a nie ma na pampersa dla pacjenta, albo na parę rękawr-mag
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Komentarze (27)
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Bo władza jest kadencyjna. W takim przypadku priorytetem jest utrzymanie poparcia, a nie reformy, z których korzyść byłaby najbardziej widoczna w perspektywie długofalowej. Dlatego politycy "naprawiają" tematy, z których uzysk mają natychmiastowy, a nie ruszają innych, póki coś się dokumentnie nie zawali.
Tak działa demokracja...
@moll:
Ależ to nieprawda, reformy są możliwe, po prostu politycy wiedza, że nic tym nie zyskają bo mają wiernych wyznawców nie ważne co robią.
Tu nie chodzi o czas, bo
Jeśli jakaś partia, niezależnie od tego, czy coś robi, czy nic nie robi, czy spełnia obietnice czy ich nie spełnia, czy rozwiązuje problemy w kraju, czy ich nie rozwiązuje, czy premier jakoś się udziela i pcha swoich ministrów do roboty, czy generalnie ma wy.ebane, czy rozlicza swoich złodziei, czy nie, jeśli taka partia utrzymuje trwałe poparcie, to uczy się, że nie ważne jest co ROBI, tylko co OBIECA
Powodem jest kontrola nad rynkiem w Polsce medialnym przez zagraniczne korporacje. Jezeli tylko ktoras z partii naruszy interesy niemieckie albo amerykanskie, to badz spokojny, sondaze zaraz sie rusza.
1. Ma to w dupie, bo jego nie dotyczy.
2. Bo zwykły człowiek jest nic nie znaczącym planktonem i nic mu nie zrobi
3. Bo wybory za rok dopiero.
4. Bo ma TVP i radio oraz TVN a Polsat też liże tylek władzy. To się zakłamie albo przykryje czymś innym.
5. Bo on jest EUropejczykiem i tam są jego wartości, kariera i ludzie którzy są jego
@xistobal: Tu to popłynąłeś. Zakładasz, że są jakieś wartości.
https://wykop.pl/link/7982895/liczba-studentow-lekarskiego-na-prywatnych-uczelniach-tez-ograniczona
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona