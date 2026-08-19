W weekend chciałem w Żabce kupić trzy butelki wina. Na półce wyraźna etykieta, przy trzech sztukach 20 złotych za butelkę. Przy kasie nagle 41,99 złotych za sztukę, czyli ponad 100 procent więcej niż na półce. Zwróciłem uwagę i usłyszałem, że ktoś nie zdjął etykiety i promocji nie ma. Sprzedaży po cenie z półki odmówiono. Dla mnie to zwyczajne robienie klientów w bambuko. Jedna cena przy towarze, druga przy kasie. Mam zdjęcie etykiety, mam paragon. Reklamację złożona, ale ciekaw jestem czy tylko mnie to spotyka. Mieliście podobne akcje?
#żabka #afera #konsument #prawo #handel.
ŻABKA i promocja widmo - Ponad 100% drożej przy kasie!
W weekend chciałem w Żabce kupić trzy butelki wina. Na półce wyraźna etykieta, przy trzech sztukach 20 złotych za butelkę. Przy kasie nagle 41,99 złotych za sztukę, czyli ponad 100 procent więcej niż na półce. Sprzedaży po cenie z półki odmówiono...arczibald
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
@Marcepanowy_Detektyw: z tym, że Bieda się stosuje to prawa, które mówi, że cena na półce jest wiążąca. Bez szemrania zwracają kasę za błąd z ich strony (stara cenówka promocyjna).
Jakby zrezygnował to już nic nie ugra, afery nie ma
Imo to dobrze, zawsze po rozwiązaniu sprawy w jakimś excelku będzie +1 na zwrotach do klientów, może akurat przekroczy jakiś próg, nie wiem, z 99 zwrotów na 100 miesięcznie, żeby coś się zadziało
Masz zdjęcie, masz paragon, wyślij do UOKiKu to im się odechce zapominać.
Biedronki niewiele, bo niewiele, ale ciut ponad szambo wystają.
Żabki tkwią przy samym jego dnie.
Policję wzywać. Tylko tak po cichu, żeby karyna nie ściągnęła wywieszki.
Bo każde takie zgłoszenie jest podstawą do działania UOKiK-u.
W sklepie, zero informacji o tej promocji, są cole, są pepsi, pepsi w promocji, cola faktycznie 10,95 no ale nic poza tym. W końcu nie wziałem nic.
Przy wyjściu ze sklepu sklepu patrzę raz jeszcze, a tam małym druczkiem "po aktywacji kuponu w aplikacji".
Wszystkie te sklepy robią to samo, a rząd zajmuje się zbieraniem butelek i