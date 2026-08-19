W weekend chciałem w Żabce kupić trzy butelki wina. Na półce wyraźna etykieta, przy trzech sztukach 20 złotych za butelkę. Przy kasie nagle 41,99 złotych za sztukę, czyli ponad 100 procent więcej niż na półce. Zwróciłem uwagę i usłyszałem, że ktoś nie zdjął etykiety i promocji nie ma. Sprzedaży po cenie z półki odmówiono. Dla mnie to zwyczajne robienie klientów w bambuko. Jedna cena przy towarze, druga przy kasie. Mam zdjęcie etykiety, mam paragon. Reklamację złożona, ale ciekaw jestem czy tylko mnie to spotyka. Mieliście podobne akcje?

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