Zwykły klient płaci kaucję, policja nie musi. Absurd systemu kaucyjnego
Polacy przy zakupie wody płacą kaucję, a potem muszą pamiętać o zwrocie butelek. Tymczasem Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie chce zamówić nawet setki tysięcy butelek wody bez kaucji. I robi to zgodnie z prawem. Z podobnego rozwiązania korzystają także firmy i inne instytucje.cepheus
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Komentarze (91)
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Całe szczęście zwykłego obywatela te problemy nie dotyczą ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ale jak to? Przecież jak się podaje ten argument w rozmowie z głąbami tutaj to zawsze wyśmiewają mówiąc coś w stylu "na pełne masz miejsce, ale na puste nie masz?!".
No i uderzając w wyższe tony. Konstytucja mówi jasno: wszyscy są równi wobec prawa, nikt nie może być dyskryminowany. Tyle teorii, praktykę mamy opisaną w znalezisku.
Czyli napisali czemu należy wycofać ten absurd i ukarać tych, którzy nas do tego zmusili