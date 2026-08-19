Gigantyczny dług Szpitala w Miastku, złożony wniosek o ogłoszenie upadłości
Do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości Szpitala Miejskiego w Miastku, którego zadłużenie przekracza 40 mln zł. Kontrola wykazała, że lekarze wykazywali wykonanie nawet 77 zabiegów w ciągu doby. Zabiegi w znieczuleniu miejscowym w dokumentacji wpisywano jako wymagające pełnej hospitalizacjicepheus
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Komentarze (27)
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Możliwe, że nawet pensja jednego lekarz, jeśli to radiolog...
PA-TO-LO-GIA
Cztery sposoby wydawania pieniędzy:
1. Własne pieniądze na własne potrzeby: Dbasz o cenę i jakość, bo sam na to zarobiłeś i sam z
wyższa składka zdrowotna dla złodziei na JDG, całą nadwyżkę wypłacić premiami lekarzom, bidulki musza tak oszukiwać by móc żyć godnie
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
Na której dorobił sie Kulczyk i zniszczono polski przemysł.
W ten sam sposób rząd Tuska prubował zniszczyc i przekazac w prywatne rece polskie linie lotnicze w ich poprzedniej kadencji