Darmowe podręczniki. Rodzice są zdziwieni, że muszą o nie dbać
Podręcznik wydany uczniowi bez opłaty ma przejść przez ręce co najmniej trzech roczników. Gdy po kilku miesiącach wraca zalany, pognieciony pomazany albo z wyrwanymi kartkami - szkoła musi zażądać rekompensaty. Wzburza to jednak niektórych rodzicówcepheus
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Komentarze (38)
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Raz mieliśmy zalaną książkę i to sporo (woda wylała się z bidonu) - zaakceptowano. W innym roku była tylko zagięty większy róg okładki - kazali płacić... koleżanki córka dostała na początku roku książkę gdzie na stronie tytułowej było odciśnięte kółko z kubka - po roku szkolnym uznano że to samo odciśnięcie już dyskwalifikuje tą książkę ¯\(ツ)/¯
Problem jak zwykle jest w uznaniowości i kaucja go nie rozwiąże.