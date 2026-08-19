Nie muszą być darmowe. Wystarczy, żeby nie wymianiać ich co roku, żeby nie musieć kupować nowych. Kiedyś to doskonale funkcjonowało, że można było od kogoś odkupić podręczniki, które utrzymywały się przez lata. Uczeń sam dbał o nie jak umiał najlepiej, bo wiedział, że na koniec roku łatwiej znajdzie nabywcę i weźmie za nie więcej. Podstawy przedsiębiorczości lepsze niż na lekcjach...Wydawnictwa też kombinują jak mogą - np. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym...ale z Pokaż całość