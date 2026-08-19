Za same recepty przelała ona 58-latkowi co najmniej 200 tys. zł

Przecież to była jawna dilerka, ciekawe ile lewych recept właśnie jest tak wystawianych. Skoro jedna osoba zapłaciła mu za same recepty 200k to jest to niezły biznes. A jaki musi być interes na zawodowych kulturystach i bogatych sterydziarzach a oni walą tylko czyste środki z apteki