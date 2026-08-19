Seria zgonów młodych kobiet w Krakowie. Anestezjolog zamieszany
Śledczy szukają ofiar uzależnienia od opioidów, które na rynek wprowadzała szajka z Krakowa. Jednym z członków grupy był 58-letni anestezjolog z Dolnego Śląska. Lekarz wystawiał hurtowo recepty na leki psychotropowe na zlecenie 37-letniej kobiety. Za same recepty przelała ona 58-latkowi co najmniejBobito
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Komentarze (28)
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Jej ciało - jej sprawa.
Pozwólcie kobietom zdecydować o Ich życiu.
Opioidy to z punktu wiedzenia prawa środki odurzające, a farmakologicznie opioidowe leki przeciwbólowe. Można by sprawdzać takie podstawy przed napisaniem artykułu.
Przecież to była jawna dilerka, ciekawe ile lewych recept właśnie jest tak wystawianych. Skoro jedna osoba zapłaciła mu za same recepty 200k to jest to niezły biznes. A jaki musi być interes na zawodowych kulturystach i bogatych sterydziarzach a oni walą tylko czyste środki z apteki