Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła Bohaterka wielu pokoleń
Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 latPeter_Sinclair
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Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 latPeter_Sinclair
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Komentarze (41)
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dopiero teraz mi się wyświetliło i jest mało popularne
dziwne, zawsze te o powstańcach kręciły ostre wyniki na wykopie
Za pis:
Wanda Traczyk-Stawska w ostrych słowach krytykowała politykę rządu PiS wobec uchodźców na granicy polsko-białoruskiej
Komentarz usunięty przez autora
Wanda Traczyk Stawska i Freytag von Loringhoven syn adiutanta malarza z Linzu, "były" wiceszef BND.
@mrjetro: Były Ambasador Niemiec w Polsce. Ojciec był oficerem podczas II WŚ, adiutantem szefa sztabu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arndt_Freytag_von_Loringhoven
Cześć i chwała Bohaterce!