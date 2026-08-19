Poczta Polska ulega związkowcom. Premie pójdą, ale... za cofnięcie pozwów
Jeszcze niedawno konieczne było składanie pozwów i powództwa grupowego, teraz zarząd Poczty Polskiej S.A. obiecuje wypłaty nagród jubileuszowych za 2025 rok. Do tego pracownicy mogą liczyć też na premie zadaniowe za marzec 2025. Co więcej, pieniądze trafią do pracowników jeszcze w sierpniu! To pierwFXMAG
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Komentarze (23)
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Poczta na oficjalna zaptyania w tej sprawie... Nie odpowiada. Kurtyna.
(Insider info: instytucja ta niczym sie nie rozni od ZUSow, KPRMow, PKPow tego kraju... To banda kryminalistow, ktorzy dzialalnosc pocztowa prowadza
@11mariom: I to dlatego tak długo, bo obsługa w międzyczasie robi hotdoga i zatwierdza p--o na kasie samoobsługowej.
To jest tak niewydolny system...
A, no i jak kurier zostawi paczkę w sklepie
Odciąć jakiekolwiek finansowanie ze strony państwa na rzecz PP. Jeśli się nie zreorganizują to upaństwowić ten moloch i ograniczyć do roznoszenia emerytur i pisemek sądowych do obywateli. Rroznoszenie paczek z vinted przez listonoszy to patola w ich wykonaniu, a poza tym cały pocztex jest do likwidacji.