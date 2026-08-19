Poczta nigdy nie ulega. We wrzesniu 2025 zawiesila mozliwosc wysylania przesylek do USA. Po nowym roku i do dzisiaj jestesmy jedynym krajem w Europie, ktory tych przesylek nie odblokowal (poczatkowe blokady byly zwiazane z problemami celnymi). Za miesiac minie rowno rok...

Poczta na oficjalna zaptyania w tej sprawie... Nie odpowiada. Kurtyna.

(Insider info: instytucja ta niczym sie nie rozni od ZUSow, KPRMow, PKPow tego kraju... To banda kryminalistow, ktorzy dzialalnosc pocztowa prowadza Pokaż całość