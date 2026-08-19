Zarobki lekarza są akurat uzasadnione dla szpitala, bo procedura w NFZ wyceniona jest na tyle, że lekarz dużo zarabia i szpital dużo zarabia. Więc dla szpitala hajs się zgadza i nikt nie protestuje. Nieuzasadnione są dla społeczeństwa które się na to zrzuca, nieuzasadniona jest też opłata za niezbyt wygórowane umiejętności lekarza do wykonywania tej procedury. Jeszcze bardziej nieuzasadnione jest kwalifikowanie pacjentów do takich zabiegów, bo są najbardziej opłacalne dla lekarza i szpitala, Pokaż całość