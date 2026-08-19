Ponad 2,7 mln zł w rok dla lekarza z Zamościa. Wiemy, jaką miał specjalizację
W ubiegłym roku jeden z lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu zarobił ponad 2 mln 700 tys. - ustaliła Interia. - Tak gigantyczne, społecznie nieakceptowalne pieniądze to sygnał dla NFZ, że wycena świadczeń być może jest przeszacowana - dr Jerzy Gryglewicz.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (30)
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Przykład niektórych medyków dowodzi, że to popularne w latach mojego dzieciństwa (80.) hasło okazało się trafne :-)