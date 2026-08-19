Nie będzie z tego przełomu. To jest tylko duży i nieefektywny zbiornik na ciepło. Trzeba podgrzewać prądem, bez żadnej dźwigni COP. Wkładasz 1 kWh energii elektrycznej, dostajesz 1 kWh ciepła - najgorszy możliwy sposób wykorzystania energii elektrycznej :-/



Dopóki da się odebrać tą energię w jakikolwiek inny sposób (zużyć zamiast energii węglowej/gazowej), naładować EV, zgromadzić w magazynie li-ion to nie ma sensu zamieniać jej na ciepło zwykłą oporową grzałką :-/ Odbiorników z bateriami Pokaż całość