Bateria z piasku w Finlandii obniżyła emisje o 70 proc.
Fińska bateria z piasku w Pornainen magazynuje 100 MWh energii. Po pierwszym roku obniżyła emisje ogrzewania o 70 proc.darwidiusz
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Fińska bateria z piasku w Pornainen magazynuje 100 MWh energii. Po pierwszym roku obniżyła emisje ogrzewania o 70 proc.darwidiusz
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Komentarze (61)
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Jest film
https://m.youtube.com/watch?v=MXx-KS4SE3A
Zawsze w takim artykule szukam nie informacji o super efektywności czy obniżce emisji czy innych tego typu haseł.
Potrzebuję prostych informacji:
Jak to się amortyzuje?
Wydaje się to być proste i tanie, chociaż nie hiper skuteczne.
@Makarow: nie jestem fanatykiem, lecz pierwsze PV do grzania wody, na używkach poskładałem sobie 11 lat temu, instalacja zwróciła mi się po 6 latach, do on-grida wziąłem dotację, chociaż część zapłaconego vatu dostałem z powrotem, choć bez niej też bym założył
Dopóki da się odebrać tą energię w jakikolwiek inny sposób (zużyć zamiast energii węglowej/gazowej), naładować EV, zgromadzić w magazynie li-ion to nie ma sensu zamieniać jej na ciepło zwykłą oporową grzałką :-/ Odbiorników z bateriami
@kwanty: Za to pewnie tańszy w realizacji i eksploatacji. W konkretnych warunkach jak widać ma zastosowanie.
W przypadku dużego udziału energii słonecznej w miksie są chwile gdzie energia, która może posłużyć zasilaniu grzałek ma koszt ujemny dla odbiorcy.
Oczywiście można myśleć o akumulatorach o większej sprawności, ale są one droższe i bardziej zawodne. Tutaj gmina miała kruszywo od firmy, która straciła by pieniądze oddając kruszywo na wysypisko. Eksperyment zakończył się sukcesem. Tanio i działa.
Wybacz, ale nie słyszałem, żebyśmy mieli jakieś nadmiary energii cieplnej w lecie - od kiedy to w miastach przestano w lecie korzystać z ciepłej wody?
Przestój elektrowni w lecie? No myślę, że jednak nawet elektrownia węglowa utrzymująca etaty poza sezonem grzewczym zużyje mniej złotówek, jeśli nie będzie zużywać w tym czasie węgla...
No i wreszcie: nawet
Witam i odpowiadam. Nie. Pozdrawiam.
https://termika.orlen.pl/komunikat-prasowy/najwiekszy-akumulator-ciepla-w-europie-zasili-elektrocieplownie-zeran-orlen-termika-rusza-z-budowa/
D--y nie urywa. To miasteczko ma 5000 mieszkańców. Bardzo fajnie, że takie technologie się rozwijają, szczególnie gdy materiał użyty do stworzenia "baterii" to odpad przemysłowy.
Tak tak, dla małych miasteczek.
@HyperionTC: przecież na raz milion osób z tego nie korzysta. Możesz wstawić w dużym mieście coś co odciąża miasto z 5000 osób. Zresztą na Żeraniu masz wodę, inną skalę i zgromadzoną energię.
Wrzucając tu Żerań to tak jakby na wpis dotyczący tego, że rowerem to się przejedzie na raz 100 km odpowiesz wrzucając link do artykułu o motocyklu - bo przecież i jedno, i drugie
https://twojsacz.pl/dolnoslaska-firma-chce-zbudowac-w-nowym-saczu-gigantyczny-magazyn-energii/
czyli 80x160 euro= 4800 eurosow
Żerański magazyn ciepła w latach 2028-2050 ma średniorocznie redukować z zakładów ORLEN Termika emisje zanieczyszczeń do atmosfery: CO2 o ok. 20 tys. ton rocznie
Po stu latach zwróci się 500 000 euro, na pewno tyle wytrzyma i na pewno się zwróci (a nie liczymy kosztów obsługi, remontów itd. tylko sam koszt zbudowania), ale eko-szuria nie zajmuje się takimi głupotami, oni tylko minusują wszystko co im się nie podoba.
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