Jak można nazywać bohaterem kogoś, kto przez swoją głupotę przyczynił się do śmierci 200 tys. niewinnych ludzi i do zniszczenia stolicy?



Udział w PW to powód do wstydu, a nie do bycia bohaterem.

Każdy powstaniec do końca życia powinien mieć wyrzuty sumienia i myśleć; co myśmy narobili tym powstaniem?