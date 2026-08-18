Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Była żołnierką Powstania
Zmarła Wanda Traczyk-Stawska "Pączek". O śmierci żołnierki Powstania Warszawskiego poinformował europoseł KO Michał Szczerba. "Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko" - napisał polityk.kocurek66
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Komentarze (29)
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@WOparachAbsurdu: na czym polega ten smutek? Kobieta miala prawie 100 lat....Miala jeszcze zyc?
Udział w PW to powód do wstydu, a nie do bycia bohaterem.
Każdy powstaniec do końca życia powinien mieć wyrzuty sumienia i myśleć; co myśmy narobili tym powstaniem?
Od szeregowych powstańców to Ty się odpierydol.
Jeśli już chcesz wylewać gnój - to na obsranych polityków i dowództwo, które do tej zbrodni doprowadziło, a miało świadomość jak postępują kacapy, jak skończyła się akcja "Burza" - i ogólnie zachowali się jakby byli agenturą obcego kraju.