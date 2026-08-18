Testy ciążowe za 52,69 zł z Allegro pomagają w wymuszeniu ślubu.
Fałszywe testy ciążowe kupują osoby, które chcą udawać ciążę, najczęściej po to, by przekonać partnera, że spodziewają się dziecka. W niektórych przypadkach ma to służyć wymuszeniu ślubu, zatrzymaniu partnera w związku lub uzyskaniu korzyści finansowych.the-great-reset
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Komentarze (57)
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Na marginesie. Te debilki myślą ze sprawa się nie rypnie czy międzyczasie jeszcze generują dzieciaka z jakimś ruchaczem? :)
@HeniekZPodLasu:
Powiedzą, że test był błędny albo że poroniła... ¯_(ツ)_/¯
Latwo sie w internecie pisze takie rzeczy, natomiast wez pod uwage ile %
W długim okresie zdecydowanie zwiększona stabilność związków, być może nawet zwiększenie dzietności.
@blue-eyed: ... z kilogramami, kompleksami, kochanymi tesciami, ...
za takie cos powinna byc sroga kara za oszukanie kogos do zmarnowania calych dekad zycia, podjecia niekorzystnej dla siebie decyzji itp to samo z dzieciakiem na lewo ktorego ktos wychowuje "jak swojego"
ale to jak z badaniami ojcostwa - za duzo glosow traci partia robiac cos wbrew kobietom a