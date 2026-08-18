Tak dlugo jak spoleczenstwo nie bedzie traktowac tego typu zagrywek kobiet na powaznie to jak mamy uczekiwac ze kobiety nie beda tego robic?



za takie cos powinna byc sroga kara za oszukanie kogos do zmarnowania calych dekad zycia, podjecia niekorzystnej dla siebie decyzji itp to samo z dzieciakiem na lewo ktorego ktos wychowuje "jak swojego"



ale to jak z badaniami ojcostwa - za duzo glosow traci partia robiac cos wbrew kobietom a Pokaż całość