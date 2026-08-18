Kiedyś w pewnym serwisie AGD szef miał trochę transformatorów z mikrofalówek. Kompletnie to nie szło, bo rzadko się psuje więc wyciął uzwojenia wtórne (miedziucha na złom) i pogonił jako "na zgrzewarkę". Ponoć wszystko na pniu wykupili Azjaci. Sprowadzają całe kontenery hulajnóg czy rowerów ale co któryś ma na starcie popsutą baterię i muszą sobie jakoś radzić w tej Wólce Kosowskiej żeby biznes się spinał ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )