Ponad 6 ton ogniw w kamienicy. W wybuchu zginęło dwóch strażaków
Według prokuratury działalność prowadzono z naruszeniem wymagań przeciwpożarowych, a przyczyną pożaru był stan awaryjny ogniwa lub pakietu. Dwie osoby usłyszały zarzuty, nie przyznały się; grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.Palinek
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Komentarze (49)
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A tak na fizyczne jednostki - ile to będzie? 2, 3 Tesle?
Można iść do domu :) W tej sprawie nie będzie skazania, a kara grzywny jeżeli się pojawi to 500 zl.
Nie mieli zapewne swiadomosci, ze zgromadzono tam 6 ton ogniw, ktore w sumie same sie dowentylowywaly.
Mogli to po prostu zostawic i zabezpieczac okolice
Zgodnie z wiedza na tamten moment, postapili zgodnie z procedurami.
Dlatego co do zasady nie da sie ugasic takiego pozaru, trzeba czekac dopoki samo nie zgasnie i chlodzic (o ile to mozliwe sasiednie ogniwa). Gaszenie przez duszenie nie dziala w poznym etapie bo ogniwa same sobie dostarczaja paliwa.
Ponadto nawet ugaszone ogniwa moga
Jakieś przepisy w ogóle wchodzą w tym temacie, ale to jako banki energii w domu, a czy jako luźne ogniwa to nie wiem. Powyżej 30 kWh będzie bowiązek dokumentacji technicznej i uzgodnienia przeciwpożarowego ;)
Jak możesz w każdej chwili odłączyć taki bank energii (np. masz 4 pakiety 16kWh na kółkach) to musieliby cię złapać na gorącym uczynku, a wystarczy że na szybko odłączysz 3
Ciągle atakują biednych uciemiężonych Polskich przemsięmbiomców z Polski.
Skandal.
/s