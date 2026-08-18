Polski Internet ma już 35 lat
Internet w Polsce ma już 35 lat. Zaczęło się od modemu 9600 bit/s i komputera z MS-DOS-em, a dziś sieć obejmuje miliony adresów i urządzeń.ochucki
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Internet w Polsce ma już 35 lat. Zaczęło się od modemu 9600 bit/s i komputera z MS-DOS-em, a dziś sieć obejmuje miliony adresów i urządzeń.ochucki
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To nie NPC zniszczyły internet tylko korporacje i ich
Warto było.