Takie troche inne czasy. Bardzo duzo for tematycznych, ktore ubily social media (nie elektroda to nie forum - to stan umyslu!). Tez troche inaczej podchodzono do dzieci w sieci - darjles jape do jakiegos bieda mikro to nie bylo litosci, gdzie dzis o matko bol d--y o wszystko. Natomiast jezeli miales te parenascie lat, ale sie zachowywales to nie bylo problemu. Dzis kontrola parawna dostepu do nastepcow for dla mlodych, bo to Pokaż całość