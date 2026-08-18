200 osobnikow w calym kraju, jaka jest szansa ze trafi na n--------o patusa z plecami w prokuraturze?

no k---a 11 sie przytrafilo :P cale to ich koło psychopatów alkoholikow powinno byc rozwiazane juz dawno temu. Zaden normalny czlowiek nie siedzi sobie w domy z myslami "ale bym sobie cos zamordowal w weekend, tak r----------c czaszke czemus zywemu przy wodce i grilu i obserwowal jak truchło niewinnego stworzenia paruje, to takie szlachetne"