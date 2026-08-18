Zastrzelono rysicę karmiącą trzy młode. Prokuratura wszczęła śledztwo
Sekcja wykazała, że około czteroletnia samica urodziła trzy miesiące wcześniej i nadal karmiła kocięta. To 11. śmiertelny postrzał rysia od rozpoczęcia reintrodukcji; krajową populację szacuje się na ok. 200 osobników.Palinek
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Komentarze (26)
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no k---a 11 sie przytrafilo :P cale to ich koło psychopatów alkoholikow powinno byc rozwiazane juz dawno temu. Zaden normalny czlowiek nie siedzi sobie w domy z myslami "ale bym sobie cos zamordowal w weekend, tak r----------c czaszke czemus zywemu przy wodce i grilu i obserwowal jak truchło niewinnego stworzenia paruje, to takie szlachetne"
z artykułu
@trzyCzwarte_i_5:moze, i przezyl 11 smiertelnych postrzalow, twarde skurczybyki. Ale to mnie
Jedyna możliwość to wyjście z widłami i pochodniami, ale to już dawno zostało zaorane wg tego przepisu:
@Qometa: a to spoko...
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