Puma widziana w okolicach Zagórza Śląskiego to nie fejk! Jest zdjęcie z fotopuła
Informacje o pojawieniu się niebezpiecznego drapieżnika w okolicznych lasach okazały się prawdziwe. Początkowe doniesiedamazyx
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Informacje o pojawieniu się niebezpiecznego drapieżnika w okolicznych lasach okazały się prawdziwe. Początkowe doniesiedamazyx
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Komentarze (31)
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A teraz? Jak nie na streamable, bo złapała mnie ukryta kamera, to może na sadistic bo dopadła mnie puma. Nie do pozazdroszczenia ten los hiobowy.