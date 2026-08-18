Takie są realia mieszkania na wsi. I nie chodzi mi o ciągniki, obornik, kury i inne atrakcje.

Umilacze życia na moim zadupiu (wiocha 1200 osób pod miasteczkiem 3000 osób):

- nieletni drący ryje, śmiecący i dewastujący infrastrukturę

- hulajnogowa odmiana powyższych, puszczająca w czasie jazdy jakiś shit z głośników przenośnych

- lokalne banany które zrobiły sobie nielegalny tor motocrossowy i upalający gruzy kilka godzin pod rząd

- motozjeby z pustymi wydechami jeżdżący do odcinki wieczorami Pokaż całość