Angielski trener próbował zżyć się z nowymi sąsiadami. Nie wszystkim się to spo.
Edward Hodge odnosił sukcesy jako trener przygotowania fizycznego w Premier League. Ze względu na żonę Polkę sprowadził się w okolice Torunia. Tutaj jego życie zamieniło się w koszmar. W tle sąsiedzi rewanżujący się za progi zwalniające i miejscowe patodzieciaki zasuwające na motorach.Sznuks
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Komentarze (108)
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Przecież to standard w gównodziennikarstwie - przyjeżdżasz, pytasz tylko jedną stronę i robisz z niej aniołków.
Ja tu widzę multum wątków które by można rozpykać:
* zamykając śmieci mogli podpaść jakiemuś
Ja p------e niesamowita jest ta grupa społeczna w tej Polsce, motur pierdzący czy inny samochód gruz to relikwia domowa. Więcej pato motoryzacji, kraj wytrzyma
ot smietniki
U mnie na wsi kilka domów dalej postawili próg na życzenie gościa co tam mieszkał, bo mu się wydawało, że samochodami szybko jeżdżą.
Cóż okazało się, że próg zaczął denerwować głównie tylko jego gdy ciągniki rolnicze zwalniały przed nim, a potem cały gaz w podłogę żeby ruszyć. Dźwięk przyczepy z tonażem który przejeżdżał przez nie też był muzyką dla jego uszu.
W Polsce obowiązuje język urzędowy polski. Pani Małgorzata i jej mąż muszą to zrozumieć. Nikt nie będzie sporządzał dokumentacji w obcym języku,
ktos wjedzie na chodnik: Dzwon na Pały!!, Dzwoń!!!! .Kiedy do typa wjezdza wiejska patusiarnia wyposazona w noze, Wykop: eee ma cos na sumieniu, przeciez zalatwil progi zwalniajace przed swoim domem, żyć nie daje. Płakać sie chce jak widze poziom logiki tutaj...
Umilacze życia na moim zadupiu (wiocha 1200 osób pod miasteczkiem 3000 osób):
- nieletni drący ryje, śmiecący i dewastujący infrastrukturę
- hulajnogowa odmiana powyższych, puszczająca w czasie jazdy jakiś shit z głośników przenośnych
- lokalne banany które zrobiły sobie nielegalny tor motocrossowy i upalający gruzy kilka godzin pod rząd
- motozjeby z pustymi wydechami jeżdżący do odcinki wieczorami
Wprowadziłem się na wiochę z 10 lat temu, wiadomo jestem Polakiem ale zero grubszych problemów. Wystarczy się nie w--------ć i dostosować, wtedy inni też się nie w---------ą.
@krulkartonu: ''Wkupienie się w łaski'' mieszkańców wsi/mniejszych miejscowości wcale nie jest aż takie trudne. Wystarczy, że komuś pomożesz kiedyś i obalisz z nim flaszkę.
WPROWADZILI SIĘ NA WIEŚ I TERAZ IM PRZESZKADZA, ŻE KOMBAJN JEŹDZI
WPROWADZILI SIĘ POD TOREM DLA CROSSÓW, ZLIKWDUJMY TOR DLA CROSSÓW/ENDURO
z tego artykułu wynika, że to im głównie przeszkadza i właściciel firmy śmie śmieć ich nie posłuchać i nie zamykać swojego biznesu, więc szukamy afery jak to źli Polacy nie chcą posłuchać wielkiego Pana Anglika XDDDD
jeszcze przeszkadza im to, że pies im się zesrał pod