CBZC uważa za bezasadne ujawnienie czyj PESEL wyciekł podczas ataku na MyDr
Z uwagi na dobro postępowania oraz złożoność czynności prowadzonych przez CBZC, obecnie nie ujawniamy szczegółów śledztwa. Na tym etapie nie jest zasadnym publikowanie numerów PESEL pacjentów obsługiwanych przez system MyDr na stronie http://bezpiecznedane.gov.pl.K1DoN
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Komentarze (35)
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@Stalus: To fikoły kanalii prawniczych. Pirdolenie o dobrach czy prawach to bardzo dobra zasłona. Nic nie znaczy a ładnie brzmi.
Domagajmy się udowadniania podpisu i grafologa na koszt banku jeżeli ktoś stwierdzi że nic nie podpisywał.
Nie dajmy się robić w jajo że trzeba blokować jakiś PESEL bo ktoś weźmie kredyt. To jest wał!!!
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