Czym jest ten MyDr, że ma aż 19 milionów kont? Odliczając emerytów co w komputer nie umieją i jakieś dzieci do 5 lat to zasadniczo wychodzi, że tak z 7 na 10 Polaków ma tam konto. Ja nie mam i pierwszy raz o tym słyszeć, więc poważnie pytam skąd ta popularność? Jakieś L4 zdalnie realizują czy coś? Bo kont więcej jak w Lux-medzie, a o tym to raczej każdy słyszał.