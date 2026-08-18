Wpłacił 11 tys. zł na rezerwację mieszkania. Pośrednik potraktował to jako prowi
Mężczyzna, który wiosną tego roku chciał kupić mieszkanie w Gdyni, przekazał pracownikom biura nieruchomości 11 tys. złstarnak
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Mężczyzna, który wiosną tego roku chciał kupić mieszkanie w Gdyni, przekazał pracownikom biura nieruchomości 11 tys. złstarnak
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Po pół godzinie gadania w zimnie wypuściła i zrezygnowała.