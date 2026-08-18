Akurat jeśli chodzi o Czarny Ląd, od czasów Olisadebe, mamy z tymi krajmi wręcz wzorowe relacje. Nie dajcie się zwieść propagandzie, myśmy tam kolonii nie mieli, nie trzymali ich w obozach koncentracyjnych jak Niemcy, nie zmuszali do niewolniczej pracy jak Francja i nie organizowali sobie polowań na ludzi a'la safari jak Belgowie.