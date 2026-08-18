Materiał Kanału Zero o czarnoskórym oszuście z Powstania Warszawskiego
Sprawa była już wielokrotnie wyjaśniana, ale warto przypomnieć. Tym bardziej w kontekście powstania nowego pomnika tego oszusta i tego w jaki sposób nigeryjska mniejszość w Polsce (tzw. nachodźcy) stara się zmieniać naszą historię, po to aby pasowała pod ich tezę.mercatoneun0s
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Komentarze (81)
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Nie ma słów, aby opisać jak bardzo brzydzę się lewactwem.
@memory: On o kontynencie, a ty o malutkim kraju. Ech, co za ignorancja. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@jatylkopatrze2: Skoro mowa o mieszkańcach Ameryki, to należałoby wspomnieć że jeszcze 50 lat temu mieli oni utrudniony/uniemożliwiony dostęp do szkolnictwa wyższego. To może mieć związek z liczbą nagród nobla XD
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pifqo
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Fedain
Na screenie masz udowodnione, że ma fobie Stanowskiego xD