Hity

tygodnia

Jan Frycz nie żyje.
Jan Frycz nie żyje.
4159
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
2818
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
2610
Stara Białka może zostać zalana
Stara Białka może zostać zalana
2602
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
2005

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