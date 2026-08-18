Przedszkolanki wysyłały dane zdrowotne dzieci przez WhatsAppa
Pracownice łódzkiego przedszkola specjalnego przez blisko dwa lata wymieniały się na prywatnej grupie WhatsApp danymi podopiecznych: diagnozami, zdjęciami dokumentów i opiniami o zachowaniu. Fundacja dowiedziała się o sprawie dopiero po dwóch latach.real_scoria
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Komentarze (31)
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ale patologia, wiecie co by sie stalo jakby wyplynelo ze brajanex ma uczulenie na orzeszki? nic k---a
afera krecona na sile zeby odwrocic uwage od wycieku danych medycznych 19 mln polakow
No to muszę Cię zmartwić, ale państwowe placówki korzystają oficjalnie z poczty i komunikacji dostarczanych przez Whatsapp,.Microsoft, Google i jeszcze kilkanaście innych firm żyjących z handlu
who gives a fuck
Czyli róbcie sobie co chcecie, ale ja nie chcę o tym wiedzieć.