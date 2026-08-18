ale to jest normalne. Zona czekala 4 miesiace na przyjecie do szpitala. Miala miec serie badan bo choruje na nieznana chorobe. Miala byc 4 dni. poniedzialek, wtore, sroda, czwartek, piatek wypis do domu. w srode ja wypisali bo w czwartek i piatek WSZCZYSCY lekarze z odzialu jechali na szkolenie i nie bedzie mial jej kto wypisac, zostaja tylko stazysci a przez weekend nie beda jej trzymac. Zrobili jej polowe badan i siemka.