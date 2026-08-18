Pacjenci "pocałowali klamkę". Centrum Onkologii zrobiło sobie dzień wolny
Pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, którzy 17 sierpnia br. chcieli skontaktować się z placówką lub skorzystać z zaplanowanych świadczeń, zastali zamknięte poradnie i pracownie. - Ludzie przyjeżdżają po 200-300 km (...) i pocałowali klamkę. Ja sama wyjechałam z chorym tatą o 4 rano.ken-wawa
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Komentarze (31)
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@f2lf2l: Ja nie poważam niczego pobłogosławionego przez państwo w tych chlewie. Państwo kojarzy mi się z bogatym szwagrem burmistrza, który ledwo przeszedł w 7 klasie ale teraz jest dyrektorem albo biznesmenem wpiętym w system.
O co tyle hałasu? Zamknięte bo trza Panamerą gdzieś trochę dalej pojechać co by się nie zastała. Ile to buty w tej chołocie!
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