Ja lubię rolki. Algorytmy świetnie podpowiadają co mi się podoba. Wiem że nie są ambitne, ale sa zabawne i przyjemne. Rolki o kotach, jamnikach, spawanie, przycinanie listew podłogowych, węzły etc.Problem w tym, że reklamy są nachalnie wrzucane na główną. Np Jeżeli chce dowiedzieć się co w interesujących (obserwowanych) stronach mam, to muszę wejść i kliknąć te profile