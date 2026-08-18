Proces przeciwko Mecie ruszył. Roszczenia mogą sięgać 1,4 bln dolarów...
Proces przeciwko Mecie dotyczący rzekomego projektowania Facebooka i Instagrama w sposób uzależniający dzieci właśnie rusza w federalnym sądzie w Oakland w Kalifornii. O sprawie pisaliśmy już wcześniej, kiedy sąd apelacyjny odrzucił próbę zablokowania procesu przez Metę. Teraz spór wszedł w kolejnąpixel-nerd
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Komentarze (36)
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Oj, jak ja bym bardzo chciał to zobaczyć (ʘ‿ʘ)
Rudy wynaturzeniec musi mieć k------o dobre plecy bo nawet bycie oligarchą przy takim syfie już nie wystarcza....
instagram to takie samo dno i metr mułu jak FB- każdy byle debil nasra "głembokich" zdjęć, strzeli jakieś przesłanie do narodu i już wielki instagramer xd
Teraz to jedna wielka reklama z uzależniającymi rolkami.
Ja lubię rolki. Algorytmy świetnie podpowiadają co mi się podoba. Wiem że nie są ambitne, ale sa zabawne i przyjemne. Rolki o kotach, jamnikach, spawanie, przycinanie listew podłogowych, węzły etc.
Problem w tym, że reklamy są nachalnie wrzucane na główną. Np Jeżeli chce dowiedzieć się co w interesujących (obserwowanych) stronach mam, to muszę wejść i kliknąć te profile
Cukierberg jest Żymianinem, to jest tak samo jak u nas talizman Tzipy - czyt. nietykalność.