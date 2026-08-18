Hity

tygodnia

Jan Frycz nie żyje.
Jan Frycz nie żyje.
4133
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
2801
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
2608
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
1998
Stara Białka może zostać zalana
Stara Białka może zostać zalana
1939

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