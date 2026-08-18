_Najwyżej w zestawieniu znalazła się kwota 87 735 zł brutto. Przy tej pozycji wykazano 480,35 godziny pracy, w tym 184 godziny dyżurów pod telefonem.



wychodzi na to, że gościu pracował codziennie po 10 godzin, ewentualnie 6 dni w tyg. po 12 godzin. Plus 6-10 godzin codziennego dużuru, co daje 6 dni w tyg. po 18 godzin plus 6-10 godzin dyżuru siódmego dnia. Ja ma uwierzyć, że gościu faktycznie zapierdzielał tyle w Pokaż całość