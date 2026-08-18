Zarobki lekarzy w oleśnickim szpitalu. Rekordzista zarabia ponad 87 tys. zł
Najwyżej w zestawieniu znalazła się kwota 87 735 zł brutto. Przy tej pozycji wykazano 480,35 godziny pracy, w tym 184 godziny dyżurów pod telefonem. Drugie najwyższe wynagrodzenie wyniosło 83 240 zł brutto przy 257,5 godzinach. Dużo, mało? Ocenę pozostawiam wam.MajoZZ
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Komentarze (20)
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Amerykańscy coachowie przekonują mnie że każdy tak może i powinien.
Zdecydowanie nie należy dopatrywać się tu jakiś wałków ani nic...
wychodzi na to, że gościu pracował codziennie po 10 godzin, ewentualnie 6 dni w tyg. po 12 godzin. Plus 6-10 godzin codziennego dużuru, co daje 6 dni w tyg. po 18 godzin plus 6-10 godzin dyżuru siódmego dnia. Ja ma uwierzyć, że gościu faktycznie zapierdzielał tyle w
MIał dyżury, dyżur trwa 24h. Dla mnie normalne były 3-4 dyżury tygodniowo w wakacje. Mniej więcej 3-4h snu przerywanego średnio na dobę. Zrezygnowałem, koledzy dalej tak pracują, są starsi ode mnie.
@Jacolex: Zdecydowanie nie brakuje oszustów.
okradających społeczeństwo w ordynarny sposób z publicznych pieniędzy.
Kiedy wsadzą za kraty tych złodziejskich konowałów, kiedy skonfiskują skradzione
pieniądze ?
296/24= 12,3 dobowych dyżurów