Odbudować metodami dość podobnymi (bo często się przesadza w drugą stronę) i możliwie podobny. Niestety szkoda ale warto zachować ciągłość historii, kiedyś i tak byłyby wymieniane różne te drewniane elementy, niech się od teraz starzeją nowe po prostu jeszcze raz :)



Jestem ateistą ale doceniam takie zabytki i szanuję że ludzie nadal faktycznie bardzo aktywnie z nich korzystają i żyją wokół tego społeczności :) Mojej parafii kościół też mega zabytkowy ale o Pokaż całość