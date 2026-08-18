Spłonął kościół i słynne organy od Coco Jumbo
Ogień nie oszczędził historii. Zabytkowy drewniany kościół w skansenie w Sanoku doszczętnie spłonął, a wraz z nim jeszcze starsze organy. Klasyka internetu z ponad 10milionami wyświetleń. Link w powiązanych.Ryszard83
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Komentarze (81)
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Jestem ateistą ale doceniam takie zabytki i szanuję że ludzie nadal faktycznie bardzo aktywnie z nich korzystają i żyją wokół tego społeczności :) Mojej parafii kościół też mega zabytkowy ale o
@atleastiwilltry: Polecam ci współpracę z konserwatorem zabytków w takich sprawach - nie da się, nie można, psuje to charakter obiektu. (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
W Kółko zaznaczyłem ów most. S TO SKANSEN. Tam po drugiej strony jest tylko las tak naprawdę. Logika tego mostu to jest jakiś cyrk.
@Ryszard83:
nie chodzi o to zeby zebrac pieniadze i wyremontowac, tylko zeby zbierac pieniadze i remontowac :D