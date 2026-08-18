Jeśli nie jest zasilana przez reakcje termojądrowe to można ją nazwać gwiazdą? Czym się różni od zwykłego kwazara?



No i dziennikarka pisze, że czarna dziura wytwarza gigantyczne ilości energii. No ciekawe jak skoro nic z niej nie może wylecieć, bo nic nie może poruszać się szybciej niż światło (no może poza trochę cheaterskim promieniowaniem hawkinga spowodowanym przez zjawiska kwantowe, a nie samą ucieczkę, ale to są minimalne ilości). Energia wytwarzana jest wyłącznie Pokaż całość