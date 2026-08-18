Odnaleziono nowy typ obiektu astrofizycznego
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dostrzegł we wczesnym Wszechświecie obiekt przypominający gwiazdę wielkości Układu Słonecznego. Emituje ona 100 miliardów razy więcej energii niż wedle reguł fizyki może wytworzyć jakakolwiek znana gwiazda.sznaps82
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Komentarze (30)
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'Odnaleziono' znaczy się że ktoś był go zgubił ... tylko kto?
Gwiazda wielkosci twojej starej
Nareszcie!!!
👍❤️🔥
Z hipotetycznych obiektów, które są jeszcze dość prawdopodobne zostają gwiazdy kwarkowe i dziwne(chociaż tutaj też już jest kilku kandydatów).
No i dziennikarka pisze, że czarna dziura wytwarza gigantyczne ilości energii. No ciekawe jak skoro nic z niej nie może wylecieć, bo nic nie może poruszać się szybciej niż światło (no może poza trochę cheaterskim promieniowaniem hawkinga spowodowanym przez zjawiska kwantowe, a nie samą ucieczkę, ale to są minimalne ilości). Energia wytwarzana jest wyłącznie