Pod Warszawą budują centrum danych. Mieszkańcy: już dziś są braki wody!
Na granicy Piaseczna i Józefosławia ruszyły przygotowania do budowy dużego centrum danych. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Piaseczno poinformowało "Gazetę Wyborczą", że obiekt może zużywać do 286 metrów sześciennych wody na dobę, czyli tyle, ile osiedle liczące ok. 2-3 tys. mieszkańców.Hahaharry
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Komentarze (89)
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Jakie braki?! Dla centrum danych wody nie zabraknie ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Mieszkańcy natomiast mają wodę dostępną na półkach sklepowych, więc w czym znowu widzicie problem? ¯\(ツ)/¯
Przecież nie zaczniemy ot tak nagle inwestować w zaniedbany dekadami (oczywiście przez TYCH, ewentualnie TAMTYCH) system retencyjny. Kto to widział? Są ważniejsze sprawy (づ•﹏•)づ
A nie można tego chłodzić gównem z Czajki?
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Prąd pójdzie w głowie, a mieszkańcy obok centrów danych będą mieli słyszalny szum, który będzie utrudniać codzienne życie w domu.
Takie rzeczy powinny być na wypi##owiu pod ochroną.
https://instytutsprawobywatelskich.pl/reguly-kto-stoi-za-najwiekszym-wielkoskalowym-centrum-danych-w-polsce/