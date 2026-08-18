W kraju gdzie nie mamy zmodernizowanej transportu energetyki, energii atomowej, bawimy się w centra danych, które zżerają od groma prądu, dobre sobie ;)



Prąd pójdzie w głowie, a mieszkańcy obok centrów danych będą mieli słyszalny szum, który będzie utrudniać codzienne życie w domu.

Takie rzeczy powinny być na wypi##owiu pod ochroną.