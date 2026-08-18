Protisty. Niepozorne organizmy, które zmieniły historię życia na Ziemi
Protisty to nie tylko nudny pantofelek. To malaria, połowa tlenu na Ziemi, organizmy bez mózgu tworzące sieci jak tokijskie metro i niezwykła historia endosymbiozy. Prof. Anna Karnkowska pokazuje, jak te mikroskopijne organizmy zmieniły ewolucję i dlaczego wszyscy jesteśmy chimerami.koral_koloru_koralowego
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Komentarze (8)
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@Cozwykopem:
Akurat ten odcinek Radia Naukowego był jakiś taki sam nie wiem...
Nie wciągał.
no więc to są takie małe protesty.
jak się nie zgadzasz z panią w okienku w ZUSie i tak trochę blokujesz kolejkę ale jednak sobie idziesz