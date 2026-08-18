Geometria euklidesowa to już się zaczyna załamywać na poziomie naszego Układu Słonecznego nie mówiąc o poziomach takich jak nasza nieduża galaktyka aln=bo wyżej.



( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )



A w drugą stronę to co się dzieje z geometrią na poziomie atomów to już jest magia a nie geometria jakiej uczyliśmy się w podstawówce albo Pokaż całość