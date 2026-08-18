Jak geometria pomaga nam zrozumieć Wszechświat? | prof. Maciej Dunajski
Co geometria ma wspólnego z piramidami, czarnymi dziurami i podróżami w czasie? Prof. Maciej Dunajski zabiera nas w fascynującą podróż od Euklidesa i geometrii nieeuklidesowej aż po zakrzywioną czasoprzestrzeń, wormhole i próby opisania mechaniki kwantowej językiem geometrii.koral_koloru_koralowego
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Komentarze (16)
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A w drugą stronę to co się dzieje z geometrią na poziomie atomów to już jest magia a nie geometria jakiej uczyliśmy się w podstawówce albo
@tutajsiemylisz: Jak chcecie porządnego odpału to 'nie' polecam zajarania marychy i zaciągnięcia butaprenu, ale jakby ktoś próbował poczuć się jak wariat na 6h to jest mega dobry mix. Nigdzie się nie trzeba zamykać.
Zeby cokolwiek wykazac przy uzyciu geomterii proponuje zaczac moze od fundamentów/ epistemologii, ktore są ignorowane:
1) Wykazanie dlaczego 1 = 1
2) Wykazanie, ze istnieje coś takiego jak "dowód". Jak chcesz dowieść istnienia dowodu, nie mając
@tutajsiemylisz: Akurat dupę Dody można sobie druknąć, a nawet całą Dodę jakby się komuś chciało. Bo się zeskanowała w 3D.