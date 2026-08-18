Super to zamiast 13minutowych filmow czytanych przez ai i spłycających temat jak by nie chciało im się nawet przepisywać od gościa któremu wcześniej ukradli pomysł będą 3 minutowe jeszcze większe gnioty. YouTube skończył się wraz z możliwością zobaczenia łapek w dół



Zabrali społeczności możliwość oceny i przestrzegania innych ku uciesze wszystkich kretaczy, chińskich fabryk materiałów i naciągaczy. O shortach już nawet nie wspominając bo tam można spędzić 5h i nie zobaczyć niczego