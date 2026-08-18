YouTube zmieni sposób liczenia wyświetleń. Będzie jak na TikToku
YouTube od 24 sierpnia zacznie liczyć wyświetlenie zwykłego filmu już w chwili uruchomienia odtwarzania. Platforma ujednolici w ten sposób zasady z Instagramem, TikTokiem i własnymi Shortsami. Dla twórców oznacza to szybszy wzrost widocznych statystyk, jednak bez zmian w zarobkach. Upadek YTZoyav
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Komentarze (47)
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Licznik nie będzie miał żadnego znaczenia.
@Danuel: To nie debilne miniaturki wygrają, tylko umiejętność budowania natychmiastowego napięcia. Tradycyjne tworzenie nudnych, kilkuminutowych wstępów dawno umarło. Algorytm nadal weryfikuje retencję, więc sam clickbait bez wartościowej treści po 3 sekundach i tak zostanie odrzucony przez widza, a film spadnie w rekomendacjach. Licznik wyświetleń zyskuje nowe, rynkowe znaczenie. Dziś pierwsze wrażenie i
@snorli12: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@snorli12: taaak xD
A Wykop jest tworzony przez świadomych użytkowników.
Wielu nie rozumie, że w praktyce to nic nie zmienia, oprócz zmiany cyferek, być może lepszej analizie i łątwiejszym porównaniu z innymi mediami
Na tiktoku też nie obejrzeli bo to g---o, ale system policzył
@RopuchYtong: No nie do końca chyba, bo sam kiedyś testowałem taką opcję i próbowałem wyświetlać moje video z kilku kont, i najpierw zaliczyło, a na drugi dzień YT odjął mi te wszystkie fejkowe odsłony.
Zabrali społeczności możliwość oceny i przestrzegania innych ku uciesze wszystkich kretaczy, chińskich fabryk materiałów i naciągaczy. O shortach już nawet nie wspominając bo tam można spędzić 5h i nie zobaczyć niczego