Przed chwilą w lidlu widziałem babę z 4 ogromnymi workami na śmieci, nawet nie wiem jakie to, bo największe co kiedykolwiek kupiłem to 100L, a te były dużo większe xD Jak wchodziłem 1 worek miała już pusty, wychodziłem to rozładowała drugi, a byłem ponad 20 min w sklepie xD

Za nią była kolejeczka ludzi, andrzej to jebnie xD