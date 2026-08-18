System kaucyjny zrobił z Polaków śmieciarzy. Rządzący przyznają to wprost
System kaucyjny wielu Polakom się podoba, jednak nie brakuje głosów, które mówią o tym, że jest on nie tylko źle skonstrstarnak
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System kaucyjny wielu Polakom się podoba, jednak nie brakuje głosów, które mówią o tym, że jest on nie tylko źle skonstrstarnak
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Komentarze (30)
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System nigdy nie miał na celu ułatwiania, czy optymalizacji zbierania opakowań - wręcz przeciwnie.
Dlatego 100% kaucji zamiast do lokalnych gmin trafia na stałe prosto do korporacji.
Im mniej odpadu zostanie zebrane tym większy zysk firm kartelu. Dlatego uszkodzone, lekko zgniecione puszki są odrzucane, kupony mają 30 dni ważności a butelko-maty są prawie zawsze pełne lub coś
2. przy kasie płacę 3,50zł
3. mam puszkę piwa za 3.5zł i konsumuję p--o, zostaje mi moja własna puszka.
4. odnoszę pustą puszkę do sklepu i dostaję za to 0,5zł
5. operacja powtórzona 1000000 razy
6. czy ja właśnie za darmo dostarczyłem jakimś cwaniakom kilka ton cennego złomu aluminiowego za Q--A DARMO, POD SAM NOS???
7. doopsko coś mnie piecze.........¯\(ツ)/¯
1. Kupujesz puszkę napoju za 3zl
2. Przy kasie płacisz 3zł
3. Masz puszkę napoju za 3zł i wypijasz. Zostaje puszka
4. Odnosisz pustą puszkę do pierwszego śmietnika na tworzywa sztuczne, który masz pod swoim nosem.
5. Jak się zgniecie lub uszkodzi to zajmie mniej miejsca, a nie spowoduje Twojej
Za nią była kolejeczka ludzi, andrzej to jebnie xD
Wołyń już się nie wykopuje? XD
@Rave_Cue: witamy podrożnika w czasie, jak tam 98 rok?