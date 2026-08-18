Mnie bulwersuje ze cwane babsko zabiera prace dwóm innym osoba, mysle ze skarbnik widocznie ma malo roboty i realnie pociagnie jeszcze 2 małe miejscowosci jak sie bardzo dobrze na tym zna. Problemem jest poprostu sam uklad. Doceniam ze zero.pl wyciagnal temat, ale w pierwszym komentarzu pod art. wyszlo troche brajton, ktos pisze:" i to wszystko z naszego budzetu", a to nie bardzo o to tu chodzi bo teraz pewnie zatrudnia dwie inne Pokaż całość