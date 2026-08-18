Jedna osoba skarbnikiem w trzech urzędach. Pracuje na trzech pełnych etatach jed
Czy można jednocześnie pracować na trzech pełnych etatach? Wydaje się to trudne, wiedząc, że doba ma 24 godz.Emerald84
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Czy można jednocześnie pracować na trzech pełnych etatach? Wydaje się to trudne, wiedząc, że doba ma 24 godz.Emerald84
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Komentarze (34)
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Bo inaczej w tej albo innej formie znowu przyssą sie do społeczeństwa...
Ilość pracy, którą w każdym januszexie wykonują 2 osoby "all-in-one", w korpo wykonuje 4, a w urzędzie 8.
Można mieć cztery Grażynki liczące kalkulatorem albo jedną Beatkę która ogarnęła excela czy nawet proste skrypty pythona i radzi sobie z liczbami i raportami samodzielnie.
Wszystkie te urzędy zamiast 20 pracowników na minimalnej mogłyby mieć 6 ogarniętych na porządnym wynagrodzeniu. Wciąż
@bombel321: A ja nie. W prywatnej firmie to nie jest problem, że pracownik marnuje czas bo to tylko koszt tej firmy, ale w publicznej? To jest skrajna niegospodarność urzędu, skoro nie potrzeba pracownika na 8h dziennie to się albo zatrudnia na pół etatu albo daje również inne obowiązki. Nie ma co usprawiedliwiać urzędników za to.
@bombel321: Zweryfikować i karać przełożonych, to ich odpowiedzialność. Po coś mamy w końcu tą armię urzędników.
I tak nie powinno być, należy to piętnować i ciągnąć do odpowiedzialności szefostwo
gwarantuje wam że takich akcji jak ta są setki
Pracują tu 8-16, tam 8-16, biorą pełen etat. Jak kończy się projekt z IOŚ idą do innej państwówki z polecenia. Ich szefowie z urzędów miasta zwykle mają tego świadomość - jest ciche przyzwolenie. To jest taka sprawa jak z tymi lekarzami,