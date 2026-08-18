Co siódmy fotoradar ma przerwę w historii legalizacji. Sprawdziliśmy dane GITD
Przeanalizowaliśmy 1649 świadectw legalizacji. 107 urządzeń miało co najmniej jedną przerwę, a 27 w dniu analizy nie miało aktualnego świadectwa w wykazie.Nomando
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Komentarze (21)
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ŻEBY ŁATAĆ DZIURĘ W BUDŻECIE...
PA-TO-LO-GIA
Moim zdaniem to po prostu wyjebja w przepisy. W sensie jak zwykle - państwo może mieć w------e w przepisy ale ciebie ścignął nawet za 1 dzień
@OtwarteDrzwi:
to po co dawać nieadekwatne ograniczenia, zamiast poprawić infrastrukturę? wiadomo po co, żeby DOIĆ KIEROWCÓW...
po tym co widzę to radarów powinno być co najmniej 100 tysięcy żeby każdy albo jeździł przepisowo albo nie jeździł
fotoradary w znacznej większości nie są ustawione tak żeby poprawiać bezpieczeństwo, tylko trzepać hajs
efekty są takie jak napisał @typ53B co zasadniczo generuje korki i w--------e tych, którzy patrzą
Już odpowiadam, jak z-----------ś to zapłać mandat i na przyszłość nie z---------j.