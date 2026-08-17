to znowu wina pisu, jak by rządziło KO to by było inaczej, a tak po dwóch latach znowu to samo, a kuźwa, zapomniałem, przez 2 lata temu też KO rządziło xd, no ciekawą musza historyjkę wymyśleć - pewnie jakiś aparatczyk pisowski nie chciał dać naprawić, a 500mln na co poszło? aaaaaaaaaaaa znajomkowie z PO sobie pokradli, ale pewnie to wszystko fikcja, bo w normalnym świecie jak tusk mówi że naprawi to naprawi, Pokaż całość