Dramat w Głuchołazach. Woda znów zalewa ulice i piwnice, mieszkańcy w strachu
Głuchołazy po raz kolejny zmagają się ze skutkami intensywnych opadów! Kilka godzin ulewnego deszczu doprowadziło do podtopień i zmusiło strażaków do licznych interwencji. Ważne że pęknięte kafelki wymienione. Teraz można zbierać znowu na nowe.birman
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Komentarze (30)
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ale wina zwalona na PO (wcześniej pis, wcześniej sld) i można kraść dalej, no bo komu się dostanie? tuskowi
3 miesiące po powodzi pisałem już wcześniej że dopatrzyłem się chorych cenników napraw, typu obwodnica podmyta w paru miejsach - koszt naprawy taki jak jej budowa xdddd
@eSUBA94: Bo w wyborach samorządowych w 2024 do rady miasta Głuchołazy startowali sami niezależni samorządowcy XD Partia rządząca nie miała wpływu na to kto kandydował z list KO do rady miasta... To popatrzmy kto wtedy wygrał:
Koalicja Obywatelska:
u mnie w mieście zrobili płaku płaku płaku MOST SIĘ NAM WALI i durne PO łyknęło i dało kasę na most xddd
most się tak wali że nawet nie ma ograniczenia tonażu, jechałem ostatnio do lakiernika nim i mijały mnie 3 tiry ze zbożem od rolnika jednoczesnie na raz wjechały xd
Z powodzi tegorocznej cieszą się działacze (szczegółnie ta Anteka od pieniążków dla swojego męża), bo teraz dostanie dotację na fugę do tych remontowanych płytek...