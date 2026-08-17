Nielegalny chcący do Polski dostaje gumową kulę.
W nagraniu słychać że sam o to prosi. Życzliwy pan pogranicznik łaskawie spełnia życzenie.opartyoszpadel
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W nagraniu słychać że sam o to prosi. Życzliwy pan pogranicznik łaskawie spełnia życzenie.opartyoszpadel
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Komentarze (51)
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Szkoda ze przypadkiem nie przelaczyl na ciagly :DDD Tak... wiem... raczej nie ma takiej mozliwosci ale dalej szkoda :P
@ArnoldZboczek: To nie armia, tylko Straż Graniczna.
Różnica dość istotna, np. SG dzięki Nawrockiemu nie otrzyma funduszy z SAFE (czyli również z naszych podatków). No chyba że rząd jednak wymyśli jakiś sposób na obejście antypolskiego veta tak jak udało się z wojskiem.