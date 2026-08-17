Meta odopwiada na wpis Rafała Brzoski - Oficjalne oświadczenie
"Publiczne wymienianie z nazwiska i atakowanie naszych pracowników w sieci zagraża ich bezpieczeństwu i w żaden sposób nie przyczyni się do rozwiązania problemu" - tłumaczy Meta.ElementalX7
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Komentarze (37)
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A nie czekaj, chwila. To ten problem tworzy!
ciekawe czy powiedzieli o tym Google xD
@FREDIxZIELONKA: może nie wiedzą że ich dane wyciekły do Google xD
A potem wszystko zaczęło się sypać od czasów jak zaczęli robić te konferencje dla inwestorów i wprowadzać "rewolcje".
Pierwszy syf który wprowadzili to była oś czasu. Rozwalili wszystkim profile. Potem się z tego wycofali po jakimś czasie, ale zaczęli psuć inne rzeczy dodając jakieś gry i masę pierdół, reklam.
A już w tym momencie to się