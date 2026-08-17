Pamiętam czasy świetności Facebooka jak na wallu były tylko posty znajomych. Wszystko było czytelne i intuicyjne.

A potem wszystko zaczęło się sypać od czasów jak zaczęli robić te konferencje dla inwestorów i wprowadzać "rewolcje".

Pierwszy syf który wprowadzili to była oś czasu. Rozwalili wszystkim profile. Potem się z tego wycofali po jakimś czasie, ale zaczęli psuć inne rzeczy dodając jakieś gry i masę pierdół, reklam.

A już w tym momencie to się Pokaż całość